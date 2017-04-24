غادة والي تغيب عن اجتماع اتحاد المستثمرين.. و"خميس" يكشف السبب

أعلن محمد فريد خميس رئيس إتحاد المستثمرين، عن سبب غياب الدكتورة غادة والي عن مؤتمر اتحاد المستثمرين يرجع لتكليفها بمهمة رسمية في مرسى مطروح مع وزيرة التخطيط.

وعمت حالة من الغضب بين أعضاء الاتحاد بسبب تغيب الوزيرة عن الاجتماع حيث كانت لهم مطالب من “والى” بشأن كيفية الارتقاء بأحوال الطبقات الكادحة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.