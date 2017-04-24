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شيكابالا يستغل خطأ حارس المصري ويتقدم للزمالك
شيكابالا

شيكابالا يستغل خطأ حارس المصري ويتقدم للزمالك

الإثنين، 24 ابريل 2017 05:16 م

استغل محمود عبد الرازق “شيكابالا” خطأ حارس مرمى المصري البورسعيدي بعدما حاول مراوغته ولكن تمكن شيكابالا من استخلاص الكرة ووضعها في الشباك ليعلن تقدم الفريق الأبيض بهدف في الدقيقة 10 من بداية اللقاء.

ويلعب المصري مع نظيره الزمالك في المباراة التي تجرى حاليا باستاد برج العرب، في إطار الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

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