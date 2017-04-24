أولاند يعلن دعمه لـ"ماكرون" ويحذر من وصول اليمين المتطرف إلى سدة الحكمالإثنين، 24 ابريل 2017 05:14 م
أعلن الرئيس الفرنسي ﻓرانسوا أولاند اليوم الاثنين عن دعمه للمرشح الرئاسي الوسطي إيمانويل ماكرون ، محذرا في الوقت ذاته من وصول اليمين المتطرف إلى سدة الحكم.
وقال أولاند - في كلمة متلفزة ألقاها من قصر الأليزيه:” من جانبي سأصوت لصالح إيمانويل ماكرون فهو من يدافع اليوم عن القيم التي تسمح بتوحيد الفرنسيين”..محذرا من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي ستواجهها فرنسا حال انتخاب مرشحة حزب “الجبهة الوطنية”.
وأضاف :”من واجبي مرة أخرى تحديد ما آراه يمثل رهانات هذا الاقتراع”..محذرا من خروج فرنسا من منطقة اليورو ومن تداعيات تنفيذ برنامج مارين لوبن على حياة الفرنسيين وإلغاء آلاف الوظائف جراء تزايد القيود على المبادلات التجارية..لافتا إلى وجود خطر يتمثل في انعزال فرنسا وكذلك القطيعة مع الاتحاد الأوروبي.
وتابع : “إنه حيال خطر بهذا الشكل لا يمكن التزام الصمت أو إظهار عدم المبالاة لأن ما هو المحك هو وحدة أمتنا”..مضيفا أنه حيال التهديد الإرهابي الذي يتطلب التضامن والتلاحم في فرنسا ، سيثير اليمين المتطرف انقساما عميقا في البلاد وذلك بوصم جزء من مواطنينا على أساس أصولهم ودينهم.
وأشاد الرئيس الفرنسي بموقف الشخصيات والتشكيلات السياسية التي أعلنت تأييدها لماكرون الذي تصدر أمس الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ليواجه مرشحة اليمين المتطرف في جولة الإعادة في 7 مايو.
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