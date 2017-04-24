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الصين: لن نرسل عمال للعمل فى أية مستوطنة يهودية فى الضفة الغربية
وزير الدفاع الصيني تشانغ وان تشيوان

الصين: لن نرسل عمال للعمل فى أية مستوطنة يهودية فى الضفة الغربية

الإثنين، 24 ابريل 2017 05:05 م


عارضت الصين، اقامة مستوطنات يهودية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنها تحترم تماما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 فى هذا الصدد، متعهدة بأنها لن ترسل عمال صينيين ليعملوا فى أية مستوطنة يهودية فى الضفة الغربية.

وجاء هذا التأكيد علي لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ تعليقا على سؤال حول تقرير نشر بوسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخرا حول اعتزام الصين ارسال عدة آلاف من عمال البناء إلى إسرائيل للعمل بمشاريع مشتركة.

وقال المتحدث باسم الخارجية إن العمال الصينيين لن يعملوا فى أى مواقع انشاءات فى الضفة الغربية، موضحا أن موقف بلاده من القضية الفلسطينية الإسرائيلية ثابت وواضح.

وأشار إلى أن الصين بوصفها عضوا دائما فى مجلس الأمن تبذل جهودا إيجابية من أجل التوصل إلى تسوية سلمية مبكرة لقضايا الشرق الاوسط وخاصة القضية الفلسطينية .

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