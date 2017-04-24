قررت محكمة جنح باب شرقي بالإسكندرية، اليوم الاثنين، مد أجل النطق بالحكم في قضية الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، وتحديد جلسة 30 إبريل الجاري للنطق بالحكم، وذلك بعد اتهامه بإهدار المال العام.

كان عدد من الموظفين بمكتبة الإسكندرية، قد تقدموا ببلاغ ضد مدير مكتبة الإسكندرية، يفيد بقيامه بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلي عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر، وذلك بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والإداري السابق، علي الرغم من عدم حاجة العمل إليهم مما تسبب في اهدار أموال المكتبة.