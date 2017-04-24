711 مليون جنيه إيرادات موانئ بورسعيد العام المالي الماضىالإثنين، 24 ابريل 2017 05:23 م
أعلن تقرير صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن زيادة إيرادات موانئ بورسعيد والتي تشمل ” شرق بورسعيد، غرب بورسعيد، والعريش ” في العام المالي 2015/2016 بنسبة بلغت 42 % مقارنة بالعام المالي السابق.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإيرادات للعام المالي 2015/2016 بلغ 711.395 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 502.126 للعام المالي 2014/2015، حيث كان لميناء شرق بورسعيد النصيب الأكبر من إجمالي الإيرادات بـــ 71%.
وأشار التقرير إلى صافي الربح العام لعام 2016 بمبلغ 323.55 مليون جنيه لعام 2016 مقارنة بالعام السابق بزيادة قدرها 263 %،كما حقق هامش الربح العام زيادة قدرها 45% مقارنة بــ18% عن العام المالي السابق.
وجاء في التقرير أن الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الاستثمارية بلغ 81 مليون جنيه وتتمثل هذه المشروعات في استكمال ميناء شرق بورسعيد بمبلغ 66.6 مليون جنيه ،واستكمال إنشاء محطة المحولات الكهربائية ،وإنشاء خط مزدوج لربط محطة المحولات مع الشبكة القومية للكهرباء علاوة على إنشاء سور لساحة الشاحنات الأولى ،وإحلال وتجديد السور الجمركي ورفع كفاءة البنية التحتية لميناء غرب بورسعيد .
وأضاف التقرير أن الهيئة ملتزمة بسداد جميع أقساط القروض في مواعيدها مع بنك الاستثمار القومي وهي الجهة الوحيدة الدائنة لموانئ بورسعيد.
ومن الجدير بالذكر أن موانئ بورسعيد انتقلت تبعيتها للهيئة الاقتصادية لقناة السويس بقرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015، وكانت موانئ بورسعيد تابعة لوزارة النقل بموجب قرار 61 لسنة 1966 وتم إنشاء هيئتها بمقتضى القانون رقم 88 لسنة 1980.
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