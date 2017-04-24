اختيرت البرلمانية سحر صدقى عضو مجلس النواب عن محافظة قنا ضمن الوفد المشارك بدورة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة المقام بدولة إيطاليا ضمن وفد البرلمان المصرى والذى يشارك أيضا فى أعمال تلك الدورة جانب من البرلمان الافريقي والأوروبى وعرضت صدقى خلال فاعليات المؤتمر والذى يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري النموذج النسائي القنائى ومدى ما قدمته من تضحيات لاعلاء شأن مجتمعها الصغير الأسرة ومجتمعها الكبير الوطن بكافة مؤسساته وجهاته كما أشارت إلى أن محافظة قنا كان لها السبق فى تقديم عدد كبير من النماذج النسائيه القيادية فى كافة المجالات.

وطالبت صدقى بدفع عجلة الاستثمار بصعيد مصر والاهتمام بجوانب التنمية فى احد اهم أقاليم مصر قاصده (الصعيد) لما يتوافر به من مقومات استثمارية جادة ، وخاصة فى ظل تلك الإجراءات التى تقوم بها الحكومة المصرية لدفع عجلة التنمية والخروج من الحيز الضيق إلى الآفاق الرحبة التى تتسع للجميع من اجل تقدم الوطن المصرى بمواطنية الأخيار المخلصين.