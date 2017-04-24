طارق توفيق :فرصه كبيرة لعرض المشروعات بنظام الامتياز التجاري

مصر تفوز بسكرتاريه المجلس العالمي للفرنشايز يالانتخاب



تحت رعايه مجلس الوزراء - تقيم الجمعيه المصريه للفرنشايز المعرض و المؤتمر الخامس عشر السنوي للمانحيين للعلامات التجاريه بنظام حق الا متياز التجاري او الفرنشايز، في الفترة من 10-12 مايو القادم بالمبني اليوناني التابع للجامعه الامريكيه بوسط البلد .

صرح طارق توفيق رئيس مجلس ادارة الجمعيه المصريه للفرنشايز بان المعرض هذا العام يتميز باقبال العديد من المجالات التجاريه للاستفادة من نظام الامتياز التجاري منها التعليم و التكنولوجيا و المكتبات و تعليم اللغات اضافه الي المجالات المعتادة و التي تتوسع في السوق المصري عام بعد عام مثل المطاعم و الكافيهات و الملابس و ادوات التجميل و غيرها كما ان هذا العام يشهد اقبال لماركات تجاريه من السعوديه و المغرب .

قال توفيق ان السوق المصري سوق كبير لما به من مستهلكين يفوق التسعين مليون مما يحفز علي نمو تلك المشروعات بسرعه و بخطي ثابته، مضيفا ان نجاح تلك المشروعات يتوقف على الالتزام بالتعاقدات و تنفيذ كل تعليمات المانح مشيرا الى ان كل المجالات يمكن ان تصبح مشروعات فرينشايز طالما توافر بها سبل الادارة السليمة و الاستمراريه في النجاح .

اعلن طارق توقيق ان مصر استطاعت، مؤخرا، ان تفوز بمنصب سكرتاريه المجلس العالمي للفرنشايز بالانتخاب، و هو ما يؤهلها لوضع السوق المصري امام اعين المستثمرين الدوليين لجذب استثمارات جديدة و فتح مجالات اخرى للاستثمار و التجارة ؛ كما يتيح منصب مصر عالميا التركيز علي نقاط القوة و شرح مميزات الاستثمار في مصر و التعريف بكل القوانين التي تلزم اي مستثمر جديدة .

مشيرا الى ان انتخاب مصر سكرتيرا للمجلس العالمي للفرنشايز جاء بتصويت 33 دوله من اصل 38 دوله ممثله في هذا الاجتماع مما يعكس اهميه مصر في هذا المجال , علما أن المجلس العالمي للفرنشايز يضم 45 دوله .

اضاف توفيق ان الجمعيه بصدد تقديم طلب لاستضافه اجتماعات المجلس العالمي للفرنشايز في مصر و هي خطوة تعد الاولي من نوعها منذ منح مصر عضويه المجلس