انعقاد المؤتمر و المعرض الخامس عشر للفرنشايز ١٠ مايو المقبلالإثنين، 24 ابريل 2017 04:56 م
طارق توفيق :فرصه كبيرة لعرض المشروعات بنظام الامتياز التجاري
مصر تفوز بسكرتاريه المجلس العالمي للفرنشايز يالانتخاب
تحت رعايه مجلس الوزراء - تقيم الجمعيه المصريه للفرنشايز المعرض و المؤتمر الخامس عشر السنوي للمانحيين للعلامات التجاريه بنظام حق الا متياز التجاري او الفرنشايز، في الفترة من 10-12 مايو القادم بالمبني اليوناني التابع للجامعه الامريكيه بوسط البلد .
صرح طارق توفيق رئيس مجلس ادارة الجمعيه المصريه للفرنشايز بان المعرض هذا العام يتميز باقبال العديد من المجالات التجاريه للاستفادة من نظام الامتياز التجاري منها التعليم و التكنولوجيا و المكتبات و تعليم اللغات اضافه الي المجالات المعتادة و التي تتوسع في السوق المصري عام بعد عام مثل المطاعم و الكافيهات و الملابس و ادوات التجميل و غيرها كما ان هذا العام يشهد اقبال لماركات تجاريه من السعوديه و المغرب .
قال توفيق ان السوق المصري سوق كبير لما به من مستهلكين يفوق التسعين مليون مما يحفز علي نمو تلك المشروعات بسرعه و بخطي ثابته، مضيفا ان نجاح تلك المشروعات يتوقف على الالتزام بالتعاقدات و تنفيذ كل تعليمات المانح مشيرا الى ان كل المجالات يمكن ان تصبح مشروعات فرينشايز طالما توافر بها سبل الادارة السليمة و الاستمراريه في النجاح .
اعلن طارق توقيق ان مصر استطاعت، مؤخرا، ان تفوز بمنصب سكرتاريه المجلس العالمي للفرنشايز بالانتخاب، و هو ما يؤهلها لوضع السوق المصري امام اعين المستثمرين الدوليين لجذب استثمارات جديدة و فتح مجالات اخرى للاستثمار و التجارة ؛ كما يتيح منصب مصر عالميا التركيز علي نقاط القوة و شرح مميزات الاستثمار في مصر و التعريف بكل القوانين التي تلزم اي مستثمر جديدة .
مشيرا الى ان انتخاب مصر سكرتيرا للمجلس العالمي للفرنشايز جاء بتصويت 33 دوله من اصل 38 دوله ممثله في هذا الاجتماع مما يعكس اهميه مصر في هذا المجال , علما أن المجلس العالمي للفرنشايز يضم 45 دوله .
اضاف توفيق ان الجمعيه بصدد تقديم طلب لاستضافه اجتماعات المجلس العالمي للفرنشايز في مصر و هي خطوة تعد الاولي من نوعها منذ منح مصر عضويه المجلس
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