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القضاء على تكفيريين اثنين وضبط 5 من المشتبه بهم بسيناء
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القضاء على تكفيريين اثنين وضبط 5 من المشتبه بهم بسيناء

الإثنين، 24 ابريل 2017 04:40 م

واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية والإجرامية بوسط سيناء، يأتي ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية.

وأوضح المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة -في بيان له- اليوم الاثنين ، أن أعمال المداهمات أسفرت عن،القضاء على فردين تكفيريين وضبط 5 من المشتبه بهم،فضلا عن اكتشاف وتدمير 15 عشه ووكر خاصة بالعناصر التكفيرية.

وأضاف انه تم حرق وتدمير 18 مزرعة من النباتات المخدرة ، فضلاً عن ضبط طن من نبات البانجو المخدر المعد للتوزيع ،وضبط 3دراجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية.

كما تمكنت عناصر التأمين غرب نفق الشهيد أحمد حمدي من ضبط سيارة نقل عثر بداخلها على 10 كرتونات تحتوي على مواد تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تنفيذ عملياتها النوعية للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية.

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