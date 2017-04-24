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مطار القاهرة يقرر إلغاء رسوم عربات الحقائب
مطار القاهرة

مطار القاهرة يقرر إلغاء رسوم عربات الحقائب

الإثنين، 24 ابريل 2017 04:37 م

أكدت مصادر مسئولة بمطار القاهرة الدولى، أن الشركة أصدرت اليوم الإثنين قرارًا بإلغاء العمل بنظام ميكنة استخدام عربات نقل الحقائب للركاب داخل صالات السفر والوصول والذى تكلف الملايين.

وأضافت المصادر، في تصريحات صحفية،  أنه بعد تنفيذ نظام ميكنة استخدام عربات نقل الحقائب داخل صالات السفر والوصول بالمطار فوجئ الجميع بقرار رئيس شركة ميناء القاهرة بإلغاء نظام نقل الحقائب والذى كان متبع العمل به منذ فترة مقابل دفع مبلغ مالى قيمته 10 جنيهات للحصول على عربة للحقائب وفور الانتهاء من إنهاء الإجراءات يتم استرداد المبلغ المدفوع وتسليم العربة ولكن تسبب الأمر فى ضياع المبالغ المالية المدفوعة وعربات حمل الحقائب، فبعد إنهاء الإجراءات والخروج من المطار يجد الراكب صعوبة فى العودة لاسترداد قيمة 10 جنيهات من المبلغ المدفوع ويعود العائد المالى من عدم استرداد المبالغ المدفوعة للشركة الخاصة المشغلة للعربات.
واستطرد المصدر، أنه لم يتم إلغاء عربات الحقائب التى يصطحبها عامل وقيمتها 20 جنيهًا، ولم يتم إلغاء الرسم المقرر عليها؛ لأنها بصحبة عامل ولا يتم استرداد المبالغ المدفوعة مرة أخرى.

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