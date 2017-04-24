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الخارجية الروسية تدعو إلى حوار مباشر بين كابول وطالبان
حركة طالبان‎

الخارجية الروسية تدعو إلى حوار مباشر بين كابول وطالبان

الإثنين، 24 ابريل 2017 04:49 م

أكدت الخارجية الروسية اليوم الاثنين على ضرورة إطلاق حوار مباشر بين الحكومة الأفغانية وطالبان في أسرع وقت خاصة بعد هجوم لـ”طالبان” على قاعدة عسكرية أفغانية بمزار شريف .

وقالت الخارجية في بيان ؛ أوردته قناة (روسيا اليوم) إن روسيا مستعدة للإسهام في دفع عملية المصالحة الوطنية في أفغانستان إلى الأمام، عبر منصة موسكو.

وأشارت الخارجية إلى أن “الصراع الدموي الداخلي في أفغانستان لا يهدأ ، رغم الوجود الطويل لقوات حلف الناتو ، وتدفق الاعتمادات المالية الهائلة من الجهات المانحة الأجنبية التي تهدف إلى تعزيز قدرات القطاع الأمني في هذا البلد”.

يذكر أن مسلحي حركة “طالبان” هاجموا قاعدة “شاهين” العسكرية الواقعة بالقرب من مدينة مزار شريف بمحافظة بلخ شمال أفغانستان فى 21 أبريل ، ما أسفر عن سقوط 200 شخص ما بين قتيل وجريح أغلبهم عسكريون أفغان .

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