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اليوم.. شركات السياحة تعقد اجتماعًا للدعوة ل"عمومية غير عادية"
غرفة السياحة

اليوم.. شركات السياحة تعقد اجتماعًا للدعوة ل"عمومية غير عادية"

الإثنين، 24 ابريل 2017 04:20 م

يعقد عدد من أصحاب شركات السياحة، اجتماعا اليوم الإثنين، لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية لدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال الفترة المقبلة، لمناقشة عدد من القضايا التي تهم القطاع السياحي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

الاجتماع سيناقش المعوقات التي تواجه الشركات العاملة في السياحة الخارجية، لدفع الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، ووضع حلول لكافة المشاكل، وكذلك سيتم مناقشة المعوقات التي تواجه الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية، وعدم صدور ضوابط الحج حتى الآن وتأثيره على آليات العمل، كما سيتم مناقشة تأخر صدور لائحة انتخابات الاتحاد والغرف السياحية التابعة له.

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