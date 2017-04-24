طرحت وزارة المالية اليوم الاثنين سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 5ر1 مليار جنيه.

وذكرت المالية عبر موقعها الإلكتروني، أنه جرى طرح سندات خزانة أجل 5 سنوات بقيمة 750 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 221ر17% فيما بلغ أعلى سعر 29ر17% وأقل سعر 18ر17%..

وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 10 سنوات بقيمة 750 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة 135ر17% في حين بلغ أعلى سعر 23ر17 % وأقل سعر 1ر17%.