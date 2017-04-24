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الإثنين 24 ابريل 2017 04:48 مساءً
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محافظ بني سويف : يتم عمل إزالات فورية للتعديات على الأراضي الزراعية
محافظ بني سويف شريف حبيب
محافظ بني سويف شريف حبيب

محافظ بني سويف : يتم عمل إزالات فورية للتعديات على الأراضي الزراعية

الإثنين، 24 ابريل 2017 04:47 م
كتب ربيع شعبان

أكد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف،أن جميع أجهزة المحافظةتتعاون معاً للحد من التعدي على الأراضي الزراعية،لافتاً إلى أن المحافظة شهدت في الفترة السابقة حالات تعدى على الأراضي الزراعية بشكل مخيف،وخاصة في الفترة الي أعقبت ثورة يناير 2011.

وأضاف المحافظ في تصريحات خاصة ل”محيط”أنه يتم عمل إزالات فورية لأي مباني على الأرض الزراعية وخاصة  التي تتوافرلها مورد مياه،مؤكداً أن الظهير الصحراوي للمحافظة يتيح فرص عمل للشباب في كافة المجالات،حيث تقوم المحافظة بتنفيذ عدة مشروعات إسكانية وزراعية في نفس الوقت .

وأشارحبيب إلى أنه تم إصدار ما يقرب من 250 ترخيص لمصنع ومنشأة تجارية،موضحاً أن هناك خطة يجري العمل على تنفيذ محاورها الاساسية، تتضمن إستغلال الظهير الصحرواي للمحافظة لإنشاء عدة مشروعات خدمية وإنتاجية  تساهم في القضاء على البطالة في المحافظة ورفع معدلات النمو.

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