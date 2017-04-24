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نقابة علماء مصر تهنئ السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء
السيسي

نقابة علماء مصر تهنئ السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء

الإثنين، 24 ابريل 2017 04:24 م

هنأت نقابة علماء مصر “تحت التأسيس”، برئاسة الدكتور عبد الله سرور وكيل المؤسسين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، و الفريق اول صدقي صبحي وزير الدفاع و القائد العام للقوات المسلحة ، و الفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة ، بمناسبة عيد تحرير سيناء.

و قال الدكتور سمير عبد الفتاح، المتحدث الاعلامي لنقابة علماء مصر ، “ان للأعياد الوطنية قيمة جليلة عزيزة في وعي الأمة وضميرها ووجدانها ، وتزداد تلك القيمة وتتوهج بتواصلها وتفاعلها مع واقع حاضر الأمة ورؤى مستقبلها.

وأضاف في تصريحاته ، “ان عيد تحرير سيناء هو عيد الأمس واليوم والغد  بالأمس حققته طلائع الشعب المصري وأبناؤه الأوفياء رجال القوات المسلحة الأبطال ، بالإيمان والعزم والإقدام ، وبالكفاءة والعلم والمهارة ، وبأسخى العطاء وأنبل الفداء وأغلى التضحيات.

و تابع قائلا “واليوم وغدا يتجلى عيد تحرير سيناء قوة دفع متجددة للعمل والسهر لحمايتها ، والحفاظ على كل حبة رمل في أرضها المقدسة ، وتحقيق طموحاتها وحقوقها في حاضر ومستقبل زاهر ترفرف في سمائه أعلام الحرية والكرامة ، ويظلله الأمــن والأمان ، ويزدهر فيه العمران والتنمية والتقدم ، لمصلحة أبنائها وكل أبناء الوطن الحبيب”.

وختم المتحدث باسم نقابة علماء مصر حديثه قائلا “كل عام ومصرنا الخالدة وشعبها العظيم المعلم وقواته المسلحــة الأمينة الظافرة بخير وقوة وعزة وتقدم”

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