فقال محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي إنه سيتم إعلان قرعة تحديد الوحدات السكنية لإسكان أوقاف المحافظة لعام 2008 للشباب الحاجزين يوم 6 مايو القادم وحتى يوم 15 من نفس الشهر.

وقال المحافظ - في تصريح اليوم الأثنين، - “إنه يجرى حاليا استكمال تلقى وتسجيل التظلمات الخاصة بحاجزي الوحدات السكنية لإسكان الأوقاف على أن ينتهى التسجيل غدا الثلاثاء حرصا من المحافظة على المراجعة الكاملة والتامة وبحث موقف التظلمات ليتم إعلان أسماء المقبولين من التظلمات يوم الثلاثاء التالي.

ونوه المحافظ، بأنه سيعقب ذلك تحديد 4 ألاف و 920 مستحقا للوحدات السكنية طبقا لتاريخ الحجز ورقم الإيصال، فيما سيتم إجراء القرعة العلنية لتحديد رقم العمارة ورقم الوحدة السكنية للمستحقين بدءا من يوم السبت الموافق 6 مايو وحتى يوم الاثنين الموافق 15مايو، وبناء عليه يبدأ تسليم الخطابات للمستحقين للوحدات السكنية اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 مايو القادم.