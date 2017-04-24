 Moheet on google
الإثنين 24 ابريل 2017 04:57 مساءً
روابط سريعة
6 مايو القادم إعلان قرعة تحديد الوحدات السكنية لإسكان الأوقاف‎
محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي

6 مايو القادم إعلان قرعة تحديد الوحدات السكنية لإسكان الأوقاف‎

الإثنين، 24 ابريل 2017 04:07 م
محيط: أ. ش. أ

فقال محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي إنه سيتم إعلان قرعة تحديد الوحدات السكنية لإسكان أوقاف المحافظة لعام 2008 للشباب الحاجزين يوم 6 مايو القادم وحتى يوم 15 من نفس الشهر.

وقال المحافظ - في تصريح اليوم الأثنين، - “إنه يجرى حاليا استكمال تلقى وتسجيل التظلمات الخاصة بحاجزي الوحدات السكنية لإسكان الأوقاف على أن ينتهى التسجيل غدا الثلاثاء حرصا من المحافظة على المراجعة الكاملة والتامة وبحث موقف التظلمات ليتم إعلان أسماء المقبولين من التظلمات يوم الثلاثاء التالي.

ونوه المحافظ، بأنه سيعقب ذلك تحديد 4 ألاف و 920 مستحقا للوحدات السكنية طبقا لتاريخ الحجز ورقم الإيصال، فيما سيتم إجراء القرعة العلنية لتحديد رقم العمارة ورقم الوحدة السكنية للمستحقين بدءا من يوم السبت الموافق 6 مايو وحتى يوم الاثنين الموافق 15مايو، وبناء عليه يبدأ تسليم الخطابات للمستحقين للوحدات السكنية اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 مايو القادم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3