محافظ قناة يكرم الأم المثالية في المحافظة بـ٥٠ الف جنيةالإثنين، 24 ابريل 2017 04:02 م
استقبل عبدالحميد الهجان محافظ قنا بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة السيدة أنصاف صمويل سكلا الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة لهذا العام وذلك بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا.
وخلال اللقاء قام الهجان بتسليمها شيكاَ بمبلغ 50 ألف جنيه نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مقدمة من صندوق تحيا مصر مؤكدا على أن هذا التكريم يأتي تتويجاً لرحلة كفاح هذه السيدة التي تعتبر نموذجاً مثاليا للأم المصرية العظيمة ودورها في خدمة المجتمع والوطن وقدم المحافظ شكره للسيدة أنصاف على مجهوداتها التي بذلتها كأم وتشريفها لمحافظة قنا في احتفال رئاسة الجمهورية بالأمهات المثاليات على مستوى محافظات الجمهورية في شهر مارس الماضي.
والسيدة أنصاف الفائزة بلقب الأم المثالية الأولى بقنا تبلغ من العمر 62 سنة وقد حصلت على بكالوريوس خدمة اجتماعية في 1977 وعملت أخصائية اجتماعية بمدرسة التجارة بنات بنجع حمادي وتدرجت في المناصب حتى وصلت إلى كبير أخصائيين قبل إحالتها إلى المعاش وهى أم لثلاثة أبناء ” نانسي – ريمون – نرمين ” قامت بتربيتهم بعد وفاة زوجها عام 1989 ونجحت في تعليمهم جميعا حيث حصل اثنين منهما على بكالوريوس صيدلة فيما حصلت الابنة الثالثة على بكالوريوس التجارة.
من جانبها تقدمت أنصاف بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاهتمامه الدائم بالمرأة المصرية وحرصه علي تكريم الأمهات المثاليات بالإضافة إلى إعلان سيادته عام 2017 عاماً للمرأة المصرية تقديرا لدورها البارز في المجتمع.
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