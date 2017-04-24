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لجنة المسابقات: إيقاف ميدو وعرابي ورجب..وتغريم أبو جريشة 5 آلاف جنيه
اتحاد الكرة المصري

لجنة المسابقات: إيقاف ميدو وعرابي ورجب..وتغريم أبو جريشة 5 آلاف جنيه

الإثنين، 24 ابريل 2017 04:00 م
أ ش أ

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين إيقاف كل من أسامة عرابي المدير الفني لفريق أسوان وأحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق وادي دجلة وأحمد رجب مدرب النصر للتعدين مباراة واحدة لاعتراضهم على قرارات الحكم خلال مباراتي النصر مع أسوان و مصر المقاصة مع وادي دجلة ضمن الأسبوع 25 لمسابقة الدوري الممتاز.

كما قررت اللجنة إيقاف محمد فتحي لاعب الإسماعيلي 3 مباريات للضرب بدون كرة ، وتوقيع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه على محمد محسن أبوجريشة مدرب الاسماعيلي لما بدر منهما خلال مباراة فريقهما أمام إنبي في الأسبوع ذاته .

كما قررت اللجنة تعديل ملعب مباراة وادي دجلة مع سموحة ضمن مباريات الاسبوع 26 لتقام في السادسة مساء يوم الخميس المقبل بملعب بتروسبورت بدلا من استاد الدفاع الجوي .

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