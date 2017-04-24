طرحت اريكسون العديد من الحلول والخدمات الغير مسبوقة في الشرق الأوسط وشمال شرق أفريقيا، بما فيهم أول شبكة GSM، وشبكات الجيل الثالث والرابع، وتقوم حاليا بإعداد الطريق إلى الجيل الخامس.

وقالت هيلين هنريكسون، رئيسة إريكسون مصر، خلال الندوة التي أقيمت اليوم، أن الشركة تجري تجارب حاليا على خدمات الجيل الخامس، حيث ستبلغ 100 ضعف السرعة الحالية، مشيرة إلى أن عدد الاجهزة المتصلة بشبكة الانترنت سيصل إلى 70 مليار جهاز عالميا عام 2020.

وأكدت هنربكسون أن الشركة تقدم خدمات الاتصالات لحوالي مليار مستخدم في العالم، وقدمت الشركة 42 ألف براءة اختراع للبحث والتطوير، حيث قد ساهمت أفكار وتكنولوجيا وموظفي اريكسون في إحداث أثرا هائلا ونقاط تحول حقيقية أدت إلى تغيير الحياة والصناعات والمجتمع ككل واليوم،.

وأوضحت هنريكسون أن اريكسون قدمت العديد من الابتكارات للعالم منها اختراع البلوتوث، ولغة البرمجة التى تقوم عليها معظم مواقع التواصل الاجتماعى.

وتمتلك اريكسون وجودا طويل الأمد في مصر منذ عام 1897 عندما كلفت الشركة بإنشاء أول نظام للتبادل الهاتفي في البلد ليربط القاهرة بالإسكندرية للمرة الأولى. كانت اريكسون حاضرة على مستوى العالم منذ أكثر من 140 عاما حيث تأسست في عام 1876 من قبل لارش ماغنوس إريكسون، وعلي مر السنين نمت الشركة من متجر هندسي ميكانيكي في منشأة متواضعة مساحتها 13 مترا مربعا إلى شركة متعددة الجنسيات توظف اليوم حوالي 111،000 خبير يقدمون حلول وخدمات مبتكرة لعملاء في 180 دولة بجميع أنحاء العالم.

وقد احتفلت اريكسون مصر مع وسائل الإعلام المحلية بالذكرى السنوية بمرور 120 عاما في مصر يوم 24 أبريل في القاهرة تحت شعار “120 عاما في مصر من الابتكار إلى الأمام”.