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اطلاق اسم شهيد سيناء على مدرسة «الجلالية» بالشرقة‎
محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد

اطلاق اسم شهيد سيناء على مدرسة «الجلالية» بالشرقة‎

الإثنين، 24 ابريل 2017 03:56 م
محيط: أ. ش. أ

قرر محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد اطلاق اسم الشهيد ” أحمد عبد الله احمد إسماعيل على مدرسة الجلالية للتعليم الأساسي بإدارة الإبراهيمية التعليمية تخليدا لذكراه وتقديرا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الأسبوعي الذى عقد اليوم الأثنين مع عدد من المواطنين لحل مشاكلهم.

وكانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب للمحافظ اللواء خالد سعيد بإطلاق اسم الشهيد ، الذى قد استشهد أثناء تأدية واجبه الوطني بشمال سيناء على مدرسة بمسقط رأسه، وعلى الفور وافق المحافظ وكلف رئيس مركز ومدينة الابراهيمية لاتخاذ الإجراءات القانونية لتلبية طلب الأسرة، حيث تم عرض الموضوع على مجلس تنفيذي المركز ومجلس أمناء المدرسة ، وتم إعداد مذكرة بذلك والتي وافق عليها المحافظ فورا.

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