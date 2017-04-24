أكّدت شركة “هايسنس”، ثالث أكبر علامة تجارية عالمية في صناعة أجهزة التلفاز وكبرى الشركات الصينية المتخصصة في مجال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الاستهلاكية، تفاؤلها حيال تحقيق المزيد من التقدّم والنمو خلال العام الجاري، كاشفةً عن توقّعات بأن تسجلّ معدّلات نمو مرتفعة بنسبة 20 بالمائة في الإيرادات ضمن قطاع أجهزة التلفاز خلال العام الجاري. ويأتي ذلك في أعقاب النتائج المتميّزة التي حقّقتها الشركة خلال العام الماضي.

وتعتزم مواصلة مسيرة النجاح والإنجاز في ظل الدعم المتواصل من قبل شركائها الرئيسين في قطاع التجزئة، بالإضافة إلى مبادراتها التسويقية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والتي تتمثّل أبرزها في رعاية “بطولة كأس العالم روسيا TM 2018 لكرة القدم”، وإطلاق خط إنتاجها الجديد من أجهزة التلفاز المزوّدة بتقنية العرض “ألترا إل إيه دي” بدقة “4 كيه” (4KULED) والتي تضمّ طرازات متنوّعة منها “أم 7000” (M7000) و”إن 8700” (N8700) و”إن 9700” (N9700).

وتتّسم أجهزة التلفاز الجديدة من “هايسنس” بأنّها تستند إلى أحدث تكنولوجيا الجيل القادم التي توفّر خاصية التعتيم وضبط درجة السطوع القصوى لضمان الحصول على التباين المثالي وأفضل الصور عالية الجودة والوضوح وذات الألوان الدقيقة؛ هذا بالإضافة إلى أنّها مزوّدة بنظام التلفاز الذكي “فيدا” (VIDAA) المصمّم خصيصاً للعلامة التجارية “هايسنس”. ويأتي إطلاق خط الإنتاج الجديد ليشكّل إضافةً نوعيةً إلى المحفظة الواسعة من منتجات “هايسنس” التي تلقى استجابةً واسعةً في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح ليندن صن، العضو المنتدب في شركة “هايسنس الشرق الأوسط”، أن التراجع الأخير في قطاع أجهزة التلفاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم يؤثّر على أعمال “هايسنس” التي سجّلت معدلات نمو عالية في الأداء خلال العام الماضي، وتحديداً في مبيعات أجهزة التلفاز الجديدة المزّودة بتقنية العرض “ألترا إل إيه دي” بدقة “4 كيه”، لافتاً إلى أن توقعات الشركة بتحقيق نسبة 20 بالمائة نمو في قطاع التلفاز تعزى في المقام الأوّل إلى إطلاق خط الإنتاج الجديد واعتمادها خطة تسويق عالمية المستوى للارتقاء بعلامتها التجارية من خلال تقديم الرعاية الرسمية لبطولة “كأس العالم روسيا TM 2018 لكرة القدم”، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في ترسيخ المكانة الريادية للشركة في السوق الإقليمية.

وأضاف صن: “في ظل النمو الملحوظ الذي شهدته “هايسنس” منذ إنشائها قبل 47 عاماً، وانطلاقاً من إدراكنا التام لأهمية تعزيز جودة علامتنا التجارية والارتقاء بمكانتها الطليعية في السوق وزيادة مبيعاتنا، نحرص في “هايسنس” على العمل وفق استراتيجية واضحة المعالم للنهوض بأعمالنا إلى مستويات عليا من التميّز والريادة والتفوّق، وهو ما يجسّد التزامنا الحثيث بالمضي قدماً في توسيع آفاق أعمالنا على خارطة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.”

يذكر أن “هايسنس” احتلت المرتبة الثالثة عالمياً للعام الثاني على التوالي في التقرير العالمي لأجهزة التلفاز 2016 الصادر عن شركة “آي. إتش. إس” (IHS)، وذلك بالنظر إلى إستراتيجيتها المؤسّسية الرامية إلى توفير أفضل المنتجات عالية الجودة في السوق. وتقوم “هايسنس” بإعادة استثمار 5 بالمائة من إيراداتها في أعمال البحث والتطوير التي تديرها سبعة من كبرى مراكز البحث والتطوير الرائدة في العالم. وأثمرت هذه الجهود عن تحقيق تحسينات جذرية في عمليات الشركة عبر كافة أرجاء العالم، أهمّها الحفاظ على المرتبة الأولى من حيث العائدات في الصين للأعوام الثلاثة عشر الأخيرة، كما تعد منتجاتها الأكثر مبيعاً في جنوب أفريقيا، الأمر الذي يعزّز مكانتها كواحدة من أبرز الشركات الرائدة في العالم في مجال أجهزة التلفاز.

