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غداً.. فتح أبواب المتاحف والمناطق الأثرية مجاناً بمناسبة عيد تحرير سيناء
المتحف القومي للحضارة المصرية

غداً.. فتح أبواب المتاحف والمناطق الأثرية مجاناً بمناسبة عيد تحرير سيناء

الإثنين، 24 ابريل 2017 03:40 م

قرر الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم الاثنين، فتح جميع المتاحف والمناطق الأثرية في جميع أنحاء الجمهورية غدا الثلاثاء، مجانًا للزوار من المصريين والعرب الأجانب المقيمين في مصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أعلن أن غدا الثلاثاء، الموافق 25 أبريل، عيد تحرير سيناء، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص مدفوعة الأجر.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

كما أعلن البنك المركزي توقفه عن العمل غدا الثلاثاء احتفالا بأعياد تحرير سيناء على أن يتم استئناف العمل يوم الأربعاء المقبل.

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