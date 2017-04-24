شكري: السيسي يتطلع لزيارة الصين في سبتمبر للمشاركة في قمة البريكسالإثنين، 24 ابريل 2017 03:46 م
أ كد وزير الخارجية سامح شكري ، اليوم الاثنين ، تطلع الرئيس عبدالفتاح السيسى لزيارة الصين في سبتمبر المقبل للمشاركة في قمة البريكس وكذلك للعمل على دفع وتطوير العلاقات بين البلدين على المستوى الثنائي خاصة في ظل حرص مصر على إزالة كافة المعوقات التي تعترض عمل الشركات الصينية فيها وتهيئة مناخ الاستثمار أمام الشركاء الصينيين.
جاء ذلك خلال لقاء شكري اليوم مع نظيره الصيني وانج يي على هامش مشاركتيهما في المؤتمر الوزاري الأول لتدشين منتدى الحضارات القديمة والذي يعقد في العاصمة اليونانية أثينا ، حيث بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بالإضافة إلى موضوع إصلاح مجلس الأمن.
وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري استهل اللقاء بالتأكيد على اهتمام مصر بالعلاقة الخاصة والتاريخية مع الصين والتي تشكل أولوية بالنسبة لها خاصة في ظل سعي السياسة الخارجية المصرية لإقامة علاقات متوازنة مع كافة القوى الدولية .. مشددا على أن مصر حريصة على متابعة نتائج زيارة الرئيس السيسي إلى الصين خلال العام الماضي.
ومن جانبه .. أعرب وزير خارجية الصين عن تطلع بلاده لمشاركة الرئيس السيسى في قمة البريكس والتي ستستضيفها في سبتمبر 2017 حيث تتطلع إلى فتح حوار أكبر مع الدول النامية في إطار 5 + 9 (أي 5 دول من البريكس مع 9 دول نامية) .. مؤكدا حرص بلاده على التعاون مع مصر من خلال مبادرة “طريق الحرير” بما يعزز الشراكة والمصالح بين البلدين .. ومرحبا بمشاركة مصر في الاجتماع الأول للمبادرة خلال شهر مايو المقبل.
وأكد على الإرادة السياسية الكاملة لدى بلاده لدعم مصر والتضامن معها في مواجهة الإرهاب..مشيرا إلى العلاقة الطيبة والخاصة التي تجمع رئيسي البلدين وهو ما عكسه تطوير العلاقة بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الكاملة خلال زيارة الرئيس الصيني إلى مصر في يناير 2016.
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