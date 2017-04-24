تقدم المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بالتهنئـة إلى الشعب المصري العظيم وقواتنا المسلحة الباسلة والقيادة السياسية بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.

وقال سيد أبو بيه – أمين عام المجلس، أن رجال قواتنا المسلحة الباسلة حققوا النصر العظيم في حرب السادس من أكتوبر وفتحوا به الطريق لإسترداد كامل التراب الوطني في سيناء ورفعوا راية العزة والكرامة الوطنية على أرض مصر، مشددا على وحدة وتماسك الشعب المصري لبناء الوطن من أجل مستقبل أفضل.

وأضاف، أنه في هذه الذكرى لا تنسى مصر أبداً شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم من أجل كرامة وعزة هذ الوطن الغالي ، مشدداً على إلتزام الدولة بتقديم كل الدعم والرعاية لأسر الشهداء الأبرار تقديراً لما قدموه من تضحيات.

وأكد “أبو بيه” أن ذكرى تحرير سيناء تمثل دافعاً قوياً لأن يكون الشعب المصري يد واحدة وعلى قلب رجل واحد متكاتفين خلف قيادتنا السياسية من أجل القضاء على الإرهاب وإنجاز معركة التنمية التي نسعى إليها جميعاً.