للقهوة فوائد أخرى عديدة غير تحسين المزاج .. تعرف عليها ؟الإثنين، 24 ابريل 2017 04:32 م
نشرت مجلة “سيدتي” العديد من الفوائد والاستخدامات للقهوة، من ضمنها ” التقليل من السيلوليت، الحفاظ على جمال ونعومة البشرة، والتخلّص من انتفاخ العينين، وغيرها “، ومن الاستخدامات غير المتعارف عليها كتنبيه المخ، وزيادة التركيز وتحسن المزاج .
وفيما يلي نبذة مختصرة عن تلك الفوائد :
1-نعومة القدمين
انقعي قدميكِ في ماء دافئ مع بعض القهوة، لمدة ربع ساعة على الأقل، ثم قومي بفركها بالحجر الخشن الخاص بالأرجل، وستجدين قدميكِ ناعمتين كالحرير.
2- جمال البشرة
قومي بمزج 4 ملاعق من القهوة، مع 5 ملاعق من زيت الزيتون والقليل من الماء، ثم ابدئي بفركِ جسمك بالمزيج باستخدام الليفة الخاصة بكِ أثناء الاستحمام، وستجدين بشرة جسمكِ قد أصبحت جميلة وناعمة في الحال.
3- التخلص من القشرة
قومي بعمل فنجان من القهوة، واتركيها حتى تبرد، ثم افركي بها فروة رأسكِ جيداً مع التدليك بلطف، واتركيها بعض الوقت، ثم اغسلي شعركِ بالشامبو كالمعتاد، فالقهوة ستساعدكِ في الحصول على شعر نظيف، كما أنّها تعمل على تحفيز بصيلات الشعر على النمو.
4- للتقليل من السيلوليت
قومي بمزج ملعقتين من القهوة مع قطرات من زيت شجرة الشاي، وافركي مناطق السيلوليت في الجسم بالمزيج، فذلك سيعمل على تعزيز الدورة الدمويّة والتقليل من السيلوليت.
5- التخلّص من انتفاخ العينين
قومي بوضع القليل من القهوة على عينيكِ، مع الاسترخاء لمدة ربع ساعة على الأقل، ثم اشطفي عينيكِ، وسيعمل ذلك على تقليل الانتفاخ، فالقهوة هي أسهل وسيلة لذلك.
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