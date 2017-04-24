متعب يشارك فى مران لاعبي الأهلي الغائبين عن لقاء طنطاالإثنين، 24 ابريل 2017 03:32 م
أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين لم تشملهم قائمة الفريق لمواجهة طنطا المقرر لها في الثامنة مساء اليوم، الاثنين، ضمن الجولة الـ 25 بمسابقة الدوري الممتاز، مرانًا قويًا صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
وشارك في المران عماد متعب ومؤمن زكريا، وعمرو السولية وعمرو بركات ومسعد عوض وباسم علي، وحسين السيد.
وأدى اللاعبون تدريبات بدنية، ثم تدريبات بالكرة خلال المران الذي قاده سيد معوض، مدرب الفريق، وطارق سليمان، مدرب حراس المرمى، وأنيس الشعلالي، مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل.
ومن جانبه، ادى اللاعب أحمد حجازي، بعض التدريبات التأهيلية على هامش المران، وبعد ذلك خضع لجلسة علاج طبيعي داخل صالة الجيم، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي بالفريق.
ويعاني حجازي من إجهاد في العضلة الضامة، أبعده عن مباريات الفريق خلال الفترة الماضية.
وغاب عن المران اللاعب وليد سليمان، بسبب اصابته باجهاد فى العضلة الضامة ....ومن المقرر ان يجري أشعة على قدمه اليوم الاثنين، للاطمئنان على حالته.
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