تعرف على تقنية الذكاء الاصطناعي في هاتف هواوى "Mate 9"الإثنين، 24 ابريل 2017 03:28 م
أصبحت الهواتف الذكية جزء لا يتجزء من حياة الافراد حول العالم، ومع التقدم السريع في التكنولوجيا أصبح بإمكان الهواتف الذكية أن تسهل الأمور على رجال الأعمال ومديري الشركات في إدارة المهام، وتنظيم العمل، وامكانية التواصل مع العملاء بشكل جيد، حيث تبحث هذه الفئة دائماً عن هاتف ذكي يجمع بين قوة وسرعة الأداء مع توفير الاستهلاك ليعمل الهاتف لأطول فترة ممكنة بنفس الكفاءة للقيام بأعمالهم فى اى وقت واى مكان.
ولكن تعاني العديد من الهواتف الذكية من مشاكل في الحفاظ على سرعة وكفاءة الاداء، لتاتى شركة هواوى بهاتفها Mate 9 الذى استطاع الجمع بين كل تلك المميزات ليصبح في شهور قليلة الرفيق الامثل والاختيار الافضل لفئة رجال الأعمال، نظراً لتمتع الهاتف الذكي بشاشة كبيرة الحجم وعالية الوضوح مع امكانيات قوية تساعدهم علي انجاز أعمالهم بطريقة سريعة وسلسة دون اى تأخير، حيث أصبح بإمكانهم استبدال العديد من الأجهزة الأخري مثل الحواسب الشخصية أو الأجهزة اللوحية بهاتف Mate 9.
يتمتع الهاتف بمعالج قوي الأداء Kirin 960 الذي قامت شركة هواوى بتطويره ويعتبر من بين الاقوى فى العالم مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت وبطارية عالية الكثافة بسعة 4000 ميلي أمبير/ساعة التي تعمل علي زيادة قدرة المعالج .
ليس هذا فقط، ولكن قررت شركة هواوي أيضا توفير أفضل الحلول في هاتفها الجديد بتزويد الهاتف بالجيل الجديد من تقنية الشحن فائق السرعة التي تساعد على شحن الهاتف بأكمله في أقل من 20 دقيقة، وأهم ما تمتاز به بطارية الهاتف هو احتوائها على إعدادات الأمان القياسية الأفضل من نوعها والتي تتضمن نظام الحماية (Super Safe 5-gate) الذي يضبط الفولتية والتيار والحرارة بشكل فوري بهدف إطالة عمر البطارية والحد من مخاطر السلامة.
كما يأتي الهاتف مزود بخوارزمية التعلم الاّلي الخاصة بـ “هواوي”، وهي إحدى الفروع الأساسية لتقنية الذكاء الاصطناعي، والتي تمنح المستخدمين تجربة سريعة وسلسلة حتى بعد 18 شهر من الاستخدام المتواصل للهاتف، لتنجح الشركة في تلبية كافة مطالب فئة رجال الأعمال من هاتف يستمر بنفس قوة وسرعة الاداء.
وتهتم هواوي دائماً بتلبية مطالب كافة فئات المستخدمين كجزء من استراتيجيتها لتقديم كل ما هو جديد في تكنولوجيا هواتفها الذكية وتقديم افضل تجربة استخدام للمستهلكين، واستطاعت الشركة المضي قدماً بهاتفها Mate 9 في توفير أفضل الحلول لفئة رجال الأعمال.
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