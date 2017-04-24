تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، و شريف فتحي، وزير الطيران المدني؛ بشأن تكدس السائحين بمداخل مطار الغردقة.

وصرح فؤاد “أن هناك حالة من الاستياء الشديد تنتاب السائحين بمطار الغردقة، بسبب حالة التكدس والزحام الشديد على بوابات الدخول الخاصة بالمطار، حيث أنه منذ ما يقرب من أسبوع تم إغلاق كافة بوابات المطار دون أي مبرر أو سبب، عدا بوابتين فقط تم تخصيصهم لدخول الركاب، ويتم من خلال هذه البوابات توقيع إجراءات أمنية مشددة على الركاب، ما أدى إلى حدوث بطء شديد في حركة الدخول إلى صالات المطار وتكدس شديد بين صفوف المسافرين”.

وأضاف فؤاد “أن ذلك حدث وسط غياب تام من جانب إدارة المطار في إبداء أي مبررات أو فتح باقي البوابات لحل تلك الأزمة، الأمر الذي فجر حالة من الغضب والغليان الشديد في نفوس السائحين ودفع بعضهم إلى التصريح برغبتهم في العزوف عن القدوم مجدداً إلى الأراضي المصرية نتيجة ذلك النوع من المعاملة غير الأدمية”.

وطالب فؤاد، بسرعة حل تلك الأزمة من أجل تلاشي تفاقم تباعتها، خاصة في ظل سعي الدولة في جذب السياحة والسائحين مرة أخرى إلى داخل البلاد، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة السياحة والطيران المدني بالمجلس لدراسته.