بعد أن فاز فريق برشلونة، على نظيره ريال مدريد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ32، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

أشاد الفنان يوسف الشريف، بأداء ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، بعد الفوز على ريال مدريد، ضمن مباريات الدوري الإسباني.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “ميسي غلب ريال مدريد لوحده في ظل سوء حالة جميع لاعبي برشلونة، وغياب نيمار، عمري ماشفت لاعب بيلعب ضد 11 وبيكسب”.