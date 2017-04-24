 Moheet on google
الإثنين 24 ابريل 2017 04:45 مساءً
روابط سريعة
شاهد.. ماذا قال يوسف الشريف بعد فوز فريق برشلونة على "ريال مدريد"؟
يوسف الشريف

شاهد.. ماذا قال يوسف الشريف بعد فوز فريق برشلونة على "ريال مدريد"؟

الإثنين، 24 ابريل 2017 03:27 م

بعد أن فاز فريق برشلونة، على نظيره ريال مدريد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ32، ضمن منافسات الدوري الإسباني.
أشاد الفنان يوسف الشريف، بأداء ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، بعد الفوز على ريال مدريد، ضمن مباريات الدوري الإسباني.
وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “ميسي غلب ريال مدريد لوحده في ظل سوء حالة جميع لاعبي برشلونة، وغياب نيمار، عمري ماشفت لاعب بيلعب ضد 11 وبيكسب”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3