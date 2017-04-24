استقبل السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي بمقر المجلس ظهر اليوم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق له.

ومن المقرر أن يزور قداسة البابا أيضًا عقب زيارته لمجلس الأمة ،مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي (دار الأوبرا).

كان قداسة البابا قد وصل ظهر أمس إلى الكويت في أول زيارة له للكويت منذ تنصيبه في نوفمبر 2012 بدعوة رسمية من أمير الكويت.