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الإثنين 24 ابريل 2017 03:18 مساءً
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تطبيق جديد.. شاهد ما يرسله طفلك من هاتفه
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تطبيق جديد.. شاهد ما يرسله طفلك من هاتفه

الإثنين، 24 ابريل 2017 03:18 م

بات بإمكان الآباء المتشككين بشأن المحتوى الذي يرسله أولادهم عبر هواتفهم المحمولة، التحقق من هذا المحتوى ومراقبته عبر تطبيق جديد.

وبإمكان هذا التطبيق الذي يحمل اسم “غاليري غارديان Gallery Guardian”، التعرف على الصور التي يرسلها الأبناء من هواتفهم، وتحديد ما إذا كانت “غير لائقة” أو “جنسية”، وإرسال إشعار إلى هاتف أحد الوالدين.

وقال صاحب فكرة التطبيق دانيل سكورونسكي، وهو أب لأربعة أبناء، لصحيفة “ديلي ميل”: “أدركت أن الأطفال حتى في عمر الثامنة يتبادلون صورا غير لائقة. الأولاد يقولون للبنات: إذا لم ترسلن شيئا لن نتحدث معكم”.

وتابع: “هذا التطبيق يعيد راحة البال للآباء لأن هناك تقنية تطلعهم على ما يفعله أبناؤهم. هذا يعطي السلطات للآباء مجددا”.

وتشير إحصاءات حديثة في بريطانيا إلى أن المحادثات ذات المحتوى الجنسي على الإنترنت، تمثل أكبر مصدر قلق للآباء على أبنائهم، وبدرجة أكبر من التدخين أو الكحوليات

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