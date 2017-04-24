سانت كاترين تستقبل 211 سائحا من مختلف الجنسيات

استقبلت مدينة سانت كاترين خلال 24 ساعة الماضية 211 سائحا من مختلف الجنسيات منهم 207 من الأجانب و 4 مصريين.

وصرح مصدر مسئول بقطاع السياحة بجنوب سيناء بأن السائحين زاروا دير سانت كاترين الذي يحتوي علي الكنيسة الكبرى وكنيسة العليقة المقدسة وكنيسة الجماجم والمسجد الفاطمي ومتحف الدير وأيضا زيارة جبل موسي وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين وقبر النبي صالح ومنطقة وادي حبران التي تضم نقوش سيناوية قديمة وجبل عباس ومنطقة جبل الصناع التي تضم العديد من الاثار الإسلامية بالإضافة الي قضاء وقت ممتع في المخيمات البدوية .