أعلنت السلطات اليونانية اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب بشرقي بحر إيجة بين اليونان وتركيا إلى 16 شخصا على الأقل بينهم طفلين، فيما تستمر عمليات البحث والإنقاذ.

وأضافت قوات خفر السواحل -حسبما ذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية- أنها تمكنت من انتشال جثث تسعة أشخاص قبالة جزيرة لسبوس اليونانية، فيما انتشلت السلطات التركية سبعة جثث أخرى من المياه التركية، لافتة إلى أن إنقاذ سيدتين إحداهما حامل فيما لا يزال عدد غير معلوم في عداد المفقودين.

وأكدت إحدى الناجيات للسلطات اليونانية أنها كانت ضمن قرابة 25 شخصا انطلقوا على متن قارب من السواحل التركية مساء الأحد باتجاه جزيرة لسبوس، فيما لم يتم الإعلان عن جنسيات أي من الضحايا.

يذكر أن مئات الآلاف من المهاجرين قد تمكنوا خلال السنوات الماضية من العبور من السواحل التركية إلى لسبوس اليونانية، إلا أن اتفاق الهجرة الذي تم تدشينه بين تركيا والاتحاد الأوروبي العام الماضي أسهم إلى حد كبير في تقليص عدد من يقومون بمحاولة العبور.