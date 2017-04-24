الصحافة الاسبانية تبرز تألق ميسي فى مباراة الكلاسيكوالإثنين، 24 ابريل 2017 03:08 م
أبرزت الصحافة الاسبانية الصادرة اليوم الاثنين تألق الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بإحرازه هدفين في مرمى ريال مدريد خلال مباراة الكلاسيكو الليلة الماضية في الجولة رقم 33 فى الليجا، والتى انتهت 3-2 لصالح البرسا.
وأشارت صحيفة (ماركا) إلى أن ميسي قرر عدم حسم الليجا بإحرازه هدف الفوز الذي جعل برشلونة يتصدر البطولة بفارق المواجهات المباشرة على حساب الملكي رغم تساويهما في النقاط علما بأن الميرينجي له مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو.
وأبرزت الصحيفة أن ميسي كان متألقا وحاسما وقاد البرسا لصدارة الدوري الاسباني عبر هدفيه أمس، وأشارت إلى أن الريال تعادل رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد راموس ولكن هجمة مرتدة أدت إلى فوز الكتالوني.
ووصفت صحيفة (أس) الكلاسيكو بأنه “أكبر عرض في العالم”، وأرفقت على غلافها صورة لحارس الريال كيلور نافاس والكرة تدخل مرماه..مشيرة إلى أن الريال والبرسا سيواصلان المنافسة على لقب الليجا حتى النفس الأخير.
وجاء عنوان (موندو ديبورتيفو) الكتالونية كالتالي “النشوة” مصحوبة بصورة لميسي وهو يحتفل بهدفه 500 مع برشلونة، كما أرفقت نتيجة لقاء الكلاسيكو 2-3…وأكدت أن ميسي كان أسطوريا أمس وقاد برشلونة إلى صدارة الليجا على معقل الملكي “سانتياجو برنابيو”.
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