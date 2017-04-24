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الإحصاء: زيادة أعداد السائحين إلى 654.9 ألف سائح خلال مارس
سياح ـ سائحين ـ السياحة

الإحصاء: زيادة أعداد السائحين إلى 654.9 ألف سائح خلال مارس

الإثنين، 24 ابريل 2017 03:07 م
وكالات

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن ارتفاع أعداد السائحين القادمين إلى مصر خلال شهر مارس الماضي ليبلغ 654.9 ألف سائح مقابل 440.7 ألف سائح خلال شهر مارس من عام 2016، كما ارتفع مقابل شهر فبراير السابق عليه والذى بلغ فيه 539.1 ألف سائح.

وأوضح الإحصاء في نشرته الشهرية أن عدد الليالي للسائحين زادت خلال الشهر الماضي لتبلغ 5420.9 ألف ليلة مقابل 2474.3 ألف ليلة خلال شهر مارس من العام الماضي، كما زادت مقارنة بشهر فبراير من العام الجاري، والذي بلغ خلاله 4504.9 ألف ليلة.

وبين الإحصاء أن نسبة الإشغال في الفنادق زادت خلال ديسمبر من العام الماضي ليبلغ 35.7 % مقابل 27.7 % خلال شهر ديسمبر 2015.

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