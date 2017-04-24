تعقد اللجنة العليا للحج برئاسة محمد شعلان، رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة، اجتماعًا اليوم الإثنين؛ لمناقشة أسعار برامج الحج السياحي والضوابط المنظمة لموسم الحج هذا العام.

ومن المقرر أن يتم إعلان الأسعار النهائية لبرامج الحج عقب عرضها على وزير السياحة يحيى راشد، في أقرب وقت، تمهيدًا لفتح باب الحجز بالشركات.