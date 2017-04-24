584 سائحا يصلون ميناء سفاجاالإثنين، 24 ابريل 2017 03:02 م
وصل إلى ميناء سفاجا بالبحر الأحمر، اليوم الاثنين، السفينة السياحية “NAUTICA” قادمة من ميناء العقبة بالأردن وعلى متنها 584 سائحا من مختلف الجنسيات بالإضافة إلى 393 من أفرد الطاقم في زيارة سياحية لمحافظتي الأقصر وأسوان.
وقال المتحدث الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر ملاك يوسف، في تصريح له اليوم، إن السفينة يبلغ طولها 181 مترا وعرضها 25 مترا وغاطس 6 أمتار وهي تتبع جزر مارشال .. موضحا أنه تم إنهاء إجراءات الجوازات على متن السفينة وتم الترحيب بالسائحين وتوزيع الورود وتبادل الهدايا التذكارية مع ربان السفينة واستقبالهم بصالات الوصول الجديدة لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأضاف يوسف أن رئيس هيئة موانيء البحر الأحمر اللواء هشام أبو سنة شدد على مدير الميناء وكافة الجهات العاملة بضرورة التنسيق لسرعة إنهاء إجراءات التفتيش والجمارك والجوازات والتأكيد على التوكيلات والشركات السياحية لتوفير حافلات مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين.
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