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وفاة أحد المصابين في انفجار خط الغاز بالتجمع الخامس
انفجار خط غاز بالتجمع الخامس

وفاة أحد المصابين في انفجار خط الغاز بالتجمع الخامس

الإثنين، 24 ابريل 2017 03:05 م
متابعات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة رئيس النيابة، وبإشراف المحامي العام الأول للنيابات أحمد حنفي، بالتصريح بدفن جثة أحد المصابين في واقعة انفجار خط الغاز بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وكان قد اندلع حريق هائل إثر انفجار خط غاز على الطريق الدائري من ناحية “كايرو فيستيفال” بمنطقة التجمع الخامس، بسبب خطأ سائق لودر عقب قيامه بأعمال حفر لإجراء تعديلات في شبكة الصرف الصحي فتسبّب في كسر ماسورة الغاز، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 17 آخرين، بينهم حالات حرجة، تم نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي، بينهم سائق اللودر فى حالة حرجة، وأمر اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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