أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن حاجتها لشغل وظائف محامين بطريق الندب من الهيئات العامة او الأجهزه العامة و ذلك لمباشرة القضايا الخاصة بالهيئة و تمثتيلها أمام المحاكم و الجهات القضائية.

و يمكن الاطلاع علي شروط الوظيفة و المستندات المطلوبة من خلال صورة الاعلان الكامل من هنـــــا و لمزيد من الوظائف الأخرى في مصر و دول الخليج من خلال موقع شغلانتي. على أن يتم التقديم للوظيفة في خلال أسبوعين من تاريخ نشر الأعلان.