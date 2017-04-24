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الإثنين 24 ابريل 2017 03:27 مساءً
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وظائف خالية بالهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقا

وظائف خالية بالهيئة العامة للرقابة المالية

الإثنين، 24 ابريل 2017 03:11 م
ساره عراقي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن حاجتها لشغل وظائف محامين بطريق الندب من الهيئات العامة او الأجهزه العامة و ذلك لمباشرة القضايا الخاصة بالهيئة و تمثتيلها أمام المحاكم و الجهات القضائية.

و يمكن الاطلاع علي شروط الوظيفة و المستندات المطلوبة من خلال صورة الاعلان الكامل من هنـــــا و لمزيد من الوظائف الأخرى في مصر و دول الخليج من خلال موقع شغلانتي. على أن يتم التقديم للوظيفة في خلال أسبوعين من تاريخ نشر الأعلان.

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