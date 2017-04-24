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الرئيس الأفغاني يقر تغيير قيادات عدة ألوية بالجيش
الرئيس الافغاني اشرف غاني

الرئيس الأفغاني يقر تغيير قيادات عدة ألوية بالجيش

الإثنين، 24 ابريل 2017 03:07 م
أ ش أ

أقر الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبدالغني، اليوم الاثنين، عدة تغييرات في قيادات بعض لواءات الجيش في جميع أنحاء البلاد بعد هجوم دام شنته حركة طالبان على كتيبة للجيش الأفغاني، ما أسفر عن مقتل ما يربو إلى 100 جندي على الأقل.

وقال مكتب الرئيس في بيان -نقلته وكالة أنباء “خامه برس” الأفغانية- إن التغييرات في القيادات تم إقرارها بناء على توصيات من شأنها تحسين الخدمات العسكرية، وتنفيذ عمليات المداهمة، والحفاظ على السلام والسيادة.

وتقضي التغييرات الجديدة بتعيين الجنرال بيادة أمان الله قائدا للواء 209 في ولاية بلخ شمال أفغانستان، والذي شهد الهجوم الدامي يوم الجمعة الماضي، بينما تم وضع الجنرال محمد خان القائد السابق للواء 209 على قائمة احتياط قادة وأفراد الجيش.

كما تم إجراء بعض التغييرات في قيادات عدة لواءات وكتائب أخرى في مناطق أخرى من أفغانستان، ووضع بعض القادة على قائمة احتياطي الجيش.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن وزير الدفاع الأفغاني ورئيس الأركان استقالتهما من منصبهما، بعد يوم واحد من إعلان البرلمان الأفغاني أنهما سيمثلان للشهادة حول الهجوم الأربعاء المقبل.

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