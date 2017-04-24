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بالصور.. راغدة شلهوب تلتقي عمرو خالد في الكويت
راغدة شلهوب

بالصور.. راغدة شلهوب تلتقي عمرو خالد في الكويت

الإثنين، 24 ابريل 2017 02:59 م

نشرت الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” صور تجمعها بالدعاية الاسلامي عمرو خالد أثناء تواجدهما في ملتقى الإعلام العربي في الكويت.

وظهرت “راغدة” بفستان اسود شفاف وعلقت على الصورة قائلة: “وعلى نيتكم ترزقون”.

يشار الى أن راغدة هي مقدمة برنامج ” فحص شامل” الذي يذاع على قناة الحياة.

راغدة شلهوب وعمرو خالد

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