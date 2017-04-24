نفت جامعة الأزهر ما صدر عن أحد أساتذتها في وسائل الإعلام بتعيين 6 آلاف معيد ينتمون لجماعة الإخوان .

وذكر بيان للمركز الإعلامى بجامعة الأزهر اليوم الاثنين أن هؤلاء المعيدين لم يتم تعيينهم خلال حكم الإخوان وإنما تم تعيينهم في الفترة الانتقالية إبان حكم “المجلس العسكري”، وقد تمت الموافقة على تعيينهم من فضيلة الدكتور أسامة العبد رئيس الجامعة في ذلك الوقت، وأن ما يقال بأنهم ينتمون لتنظيم الإخوان فهو محض افتراء بدليل أن من بينهم من اختير للعمل بالجهات القضائية.

وأوضح أنه صدر قرار أ.د عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق بتعيين الأوائل الذين لم يتم تكليفهم خلال الفترة من ٢٠٠٢ حتى ٢٠١٠، وقد تزامن ذلك مع تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة في جميع أركان الدولة استجابة للمطالب الفئوية التي كانت سائدة آنذاك.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الجامعة لا تقبل أن يكون من بين أبنائها أي خروج عن المنهج الأزهري الوسطي تحت أي مسمى ومن يثبت عليه خلاف ذلك يتم تحويله للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وقد سبق وأن فصلت الجامعة بعض الأساتذة والطلاب.