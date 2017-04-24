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ياندكس تطلق خدمة الاستشارات الطبية عبر الفيديو
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ياندكس تطلق خدمة الاستشارات الطبية عبر الفيديو

الإثنين، 24 ابريل 2017 02:54 م

أطلقت شركة “ياندكس” الروسية نسخة تجريبية من خدمة “الاستشارة الطبية عبر الفيديو”، التي تمكن المستخدمين من استشارة الأطباء عبر الإنترنت.

وعن الخدمة الجديدة قال الخبراء في ياندكس: “هذه الخدمة ستمكن المستخدمين من التواصل مع الأطباء والأخصائيين عبر الفيديو في أي وقت، ولن يضطروا بعد اليوم للبحث عن الأعراض التي يشعرون بها عبر الإنترنت، واللجوء إلى المداواة الذاتية، قيمة الاشتراك بالخدمة قرابة الـ 500 روبل، أي 10 دولارات”.

وأكدوا أن المختصين المتعاقدين مع الخدمة سيعملون على مدى 24 ساعة، للتواصل وتقديم المشورة للمستخدمين فيما يتعلق بالمسائل الطبية المستعجلة، وحالات الطفح الجلدي والحساسية ونزلات البرد وغيرها، وجميع المعلومات والاستشارات الطبية ستخزن في ما يسمى بالـ “البطاقة الطبية الإلكترونية” للمستخدم.

وأوضحوا أن تلك الخدمة نوع من التطبيقات التي يمكن استخدامها عبر الحواسب والأجهزة الذكية لمساعدة المرضى، ولكن هذه الخدمة يجب ألا تغني الناس عن مراجعة الأطباء في العيادات المختصة والمشافي.

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