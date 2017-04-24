قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ، إنه من المقرر عقد ندوة ضخمة يوم الخميس بمشاركة عدد من القوات المسلحة والبدو، بمناسبة عيد تحرير سيناء، لتكريم عدد من أسر الشهداء.

وأضاف «فودة»، خلال لقائه بفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الإثنين ، أنه «يوم الجمعة سيتم افتتاح مسجد الفيروز، وستنقل منه شعائر صلاة الجمعة على الهواء»، بالإضافة إلى افتتاح وحدة مرور ومسجد المرور، ومحطتين وقود، ومخبز إستراتيجي.