تخطط شركة أبل لتصنيع القطع المستخدمة في إنتاج أجهزتها الإلكترونية من المواد المعاد تدويرها.

وتعتمد الشركة في الكثير من القطع التي تستخدمها في صناعة أجهزتها على استيرادها من موردين وشركات خاصة، وفقا لموقع “فيرج”.

هذا وتعول شركة أبل على هذه العملية في صنع الدارات المغلقة المستخدمة في هواتفها من النفايات المعاد تدويرها لتصبح صالحة للاستخدام.

كما تجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتصنيع روبوت يقوم بفرز المواد التي يمكن إعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى.

وكمثال على التقنية الجديدة يمكن استخدام الهيكل الخارجي لآيفون 6 لتصنيع حاسوب ماك صغير.