تم اليوم افتتاح استوديو الراحلة “جيهان رشتي” في كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، هدية من شركة أبوظبي للاستثمار الإعلامي تقديرا لإسهامات الراحلة الدكتورة جيهان رشتي ومسيرتها التربوية الحافلة في مجال العمل الأكاديمي المتميز وبصمتها الراسخة في تطوير قطاع الإعلام من خلال التعليم في كل من مصر والإمارات، حيث أوكلت الشركة مهمة تنفيذه للطاقم الهندسي في قناة سكاي نيوز عربية بالقاهرة ، بهدف تدريب طلبة كلية الاعلام بالجامعة ، وذلك بحضور الدكتورة منى القمحاوي ابنة الراحلة رشتي، وممثلين عن إدارة القناة وجامعة القاهرة وكلية الإعلام.

وقالت الشركة فى بيان لها انه تم بناء الاستوديو تكريماً لإسهامات الراحلة العميد الأسبق لكلية الإعلام الدكتورة جيهان أحمد رشتي في دعم مسيرة الإعلام العربي، ودورها في تأهيل أفواج من الطلبة في كل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة .

وفي هذه المناسبة توجه محمود الحوسني، المدير المالي في شركة أبوظبي للاستثمار الإعلامي بالشكر لرئاسة جامعة القاهرة ولإدارة كلية الإعلام على تعاونها المثمر، مقدرا مثابرتها في دعم نهضة التعليم العالي في جمهورية مصر العربية الشقيقة ولابنة الدكتور جيهان رشتي الدكتورة منى القمحاوي مقدرا حضورها ومشاركتها.

وقال: “إن التاريخ العريق لجامعة القاهرة والتزام كلية الإعلام خلال العقود الماضية بتخريج أفواج مميزة من الإعلاميين الأكفاء إلى الدول العربية، شكل محفزا للمؤسسات الإعلامية لرد هذا الجميل بمبادرة تمثلت في اطلاق اسم الدكتورة جيهان رشتي على هذا الاستوديو، كهدية رمزية تبرز قيمة الأفراد الذين يقدمون خدمات جليلة لتحقيق رسالة الإعلام وتطويرها”.

كما توجه الحوسني باسم شركة ابوظبي للاستثمار الإعلامي وباسم طلبة الراحلة رشتي الإماراتيين والمصريين برسالة وفاء وعرفان إلى أسرة المرحومة جيهان رشتي لما بذلته من جهد في بناء هذه المؤسسة، وعن دورها في خدمة الإعلام وتثقيف أجيال تتلمذت على نهجها، وستظل إسهاماتها ماثلة أمامنا.

وأضاف:” لقد وصفها بعض من طلابها في دولة الإمارات بالأم الحنون في تعاملها ورعايتها، هذا إلى جانب أسلوبها العلمي المتميز في التدريس؛ الذي يعتمد أسلوب الحوار والمناقشات الثرية، وقد تركت بصمات راسخة في مخيلة طلبتها في بداية الثمانينات في جامعة الامارات”.

وتابع ” تحرص شركة أبوظبي للاستثمار الإعلامي، على أن تترجم مشاريعها، ورؤيتها لدعم الشباب وتوظيف الكوادر الشابة، ونأمل أن يخدم هذا الإسهام المتواضع، اليوم، في تحقيق أهداف الكلية على المستويين التقني والأكاديمي

وفي هذا الإطار قالت الدكتورة جيهان يسري، عميدة كلية الإعلام في جامعة القاهرة: “نحن ممتنون لهذه المبادرة والإهداء من شركة أبوظبي للاستثمار الاعلامي مشكورة، في الوقت الذي تطمح فيه الكلية لتطوير قدراتها التدريبية والعملية وفتح المجال أمام الطلبة للتعرف على أفضل وأحدث الممارسات في مجال العمل الاعلامي. فالاستوديو الجديد تم إعداده وفق أحدث التقنيات الرقمية في مجال الانتاج التليفزيوني، مما يمكن الطلبة من معايشة الواقع الاعلامي والتعامل بحرفية مع أدواته.”

وأضافت يسري: “أشكر سكاي نيوز عربية على تجهيز هذا الاستوديو الجديد وإعداد للطلبة تعظيماً لقيمة الوفاء واعترافاً بالفضل لأهل الفضل وأصحاب العطاء، ليحمل اسم الراحلة الأستاذة الدكتورة جيهان رشتي وتكريماً لذكراها وتقديراً لإسهاماتها في دعم مسيرة الإعلام العربي أكاديمياً ومهنياً وعلمياً في كل من جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة.”

من ناحيته قال نارت بوران، الرئيس التنفيذي لسكاي نيوز عربية: “يشكل تنفيذنا للمشروع الذي قدمته شركة أبوظبي للاستثمار الإعلامي ، جزءاً من التزامنا المجتمعي وإيماننا بأهمية دعم مسيرة الإعلام الأكاديمية وتفعيل دور الشباب، الذين يمثلون العنصر الرئيسي لسكاي نيوز عربية، ومن بينهم بعض خريجي كلية الإعلام في جامعة القاهرة

واردف ” وقد حرصنا على نقل خبرات المؤسسة الفنية والصحفية إلى الإخوة في الجامعة بما يسهم بتعرف الطلبة على أحدث الممارسات المتبعة في هذا المجال.” كما توجه بوران برسالة شكر وتقدير لكلية الإعلام ولرئاسة الجامعة على جهودهم في دعم المسيرة التعليمية والإسهام بالارتقاء بالواقع الأكاديمي لطلبة الإعلام ”

وكجزء من فعاليات تدشين الاستوديو، نظمت جامعة القاهرة سكاي جلسة حوارية بمشاركة طلبة كلية الإعلام بعنوان “مستقبل العمل الإعلامي في الوطن العربي”، تحدث فيها كل نارت يوسف بوران الرئيس التنفيذي لسكاي نيوز عربية، والدكتورة جيهان يسري عميد كلية الإعلام في جامعة القاهرة، والدكتور عماد جاد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، وعماد الدين حسين، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الشروق، حيث تطرقت الجلسة إلى الدور الرئيسي الذي لا يزال الإعلام التقليدي يقوم به كمصدر موثوق ومسؤول عن المعلومة، وبالرغم من تراجع دوره في وجه الطفرة التكنولوجية والاستخدام المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي.

وناقش المتحدثون دور شبكات التواصل الاجتماعي وأسباب توجه الشباب إليها كمصدر للأخبار، نظراً إلى سهولة استخدامها وخواصها التفاعلية.

وتنظم سكاي نيوز عربية مع دخول الذكرى السنوية الخامسة لانطلاقتها، وكجزء من خطة توسيع قاعدة عملياتها الإعلامية سلسلة من الفعاليات في كل من القاهرة والرياض ولندن وأبوظبي ودبي، بمشاركة مجموعة من الخبراء وصناع القرار لتسليط الضوء على إنجازات السنوات الخمس الماضية واستشراف مستقبل العمل الإعلامي لجهة المحتوى والشكل والتكنولوجيا المستخدمة وطبعيه المهارات والعناصر التي يجب أن تتوفر لدى المؤسسات والأفراد خلال السنوات الخمس القادمة.