قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة “11 إرهاب”، إحالة 20 متهمًا في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي، وتحديد جلسة 2 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

والمتهمين المحاليين للمفتي هم: المتهم سعيد يوسف عبد السلام وعبد الرحيم عبد الحليم والمتهم احمد محمد محمد الشاهد ووليد سعد ابو عميرة و شحات مصطفي محمد علي ومحمد رزق ابو السعود واشرف السيد رزق واحمد عويس حمودة وعصام عبد المعطي واحمد عبد النبي فضل و بدر عبد النبي زقزوق وقطب سيد قطب احمد وعمرو محمد السيد عمر وعزت سعيد محمد العطار وعلي السيد علي القناوي وعبد الله سعيد عبد القوي ومحمد عامر يوسف الصعيدي و احمد عبد السلام احمد وعرفات عبد اللطيف ابراهيم ومصطفي السيد القرفش.

وقد قال المتهمون المحالين للمفتى”حسبى الله ونعم الوكيل”، وردد التكبيرات ورد القاضى اية قرانية وهى حد الحرابة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى ومختار العشماوي، وأمانة سر حمدي الشناوي ومحمد عادل.

وكانت النيابة، قد وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.