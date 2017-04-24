شن الطيران الحربى العراقى اليوم الاثنين هجمات على اوكار انغماسيي تنظيم “داعش” الإرهابى فى قضاء تلعفر غرب الموصل .

وذكرت خلية الإعلام الحربي العراقى فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية “واع”، أن الطائرات الحربية العراقية من طراز “F16”- استنادا لمعلومات خلية استخبارات قادمون يا نينوى-، شنت غارات على اوكار انغماسيي تنظيم “داعش” فى قضاء تلعفر غرب الموصل ، ما أسفر عن تدمير ثلاثة اوكار “للانغماسيين”، وقتل العشرات منهم .

وكانت خلية الإعلام الحربي قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي، ان طائرات F16 العراقية دمرت معسكر مشاة تابع لتنظيم داعش، وقتلت 20 ارهابيا بضربتين جويتين في الموصل.