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الطيران العراقى يدمر 3 أوكار لـ"داعش" غرب الموصل
الطيران العراقي - طيران العراق

الطيران العراقى يدمر 3 أوكار لـ"داعش" غرب الموصل

الإثنين، 24 ابريل 2017 02:53 م
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شن الطيران الحربى العراقى اليوم الاثنين هجمات على اوكار انغماسيي تنظيم “داعش” الإرهابى فى قضاء تلعفر غرب الموصل .

وذكرت خلية الإعلام الحربي العراقى فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية “واع”، أن الطائرات الحربية العراقية من طراز “F16”- استنادا لمعلومات خلية استخبارات قادمون يا نينوى-، شنت غارات على اوكار انغماسيي تنظيم “داعش” فى قضاء تلعفر غرب الموصل ، ما أسفر عن تدمير ثلاثة اوكار “للانغماسيين”، وقتل العشرات منهم .

وكانت خلية الإعلام الحربي قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي، ان طائرات F16 العراقية دمرت معسكر مشاة تابع لتنظيم داعش، وقتلت 20 ارهابيا بضربتين جويتين في الموصل.

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