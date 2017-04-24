أُطلقت شركة Plastc العام 2014، مع وعدها بشحن بطاقة ذكية واحدة يمكن أن تحمل رقميا 20 من بطاقات الائتمان أو الخصم.

وجمعت الشركة أكثر من 9 ملايين دولار من الداعمين، وقبل تنفيذ عملية الشحن، أعلنت عن نيتها تقديم ملف إفلاسها.

ونشرت شركة Plastc إعلانها على موقعها الرسمي، مع توضيح بأنها قامت بتسريح جميع موظفيها، كما أغلقت قنوات خدمة العملاء، وكذلك قنوات التواصل الاجتماعي.

وكتب فريق العمل في الشركة الآتي: “إننا نشعر بخيبة أمل، ونحن نعلم أيضا أن الأمر مخيب للآمال بالنسبة للعملاء، نريد من داعمينا أن يعلموا أننا فعلنا ما في وسعنا لجعل بطاقة Plastc حقيقة واقعة”.

واعتقدت الشركة أنها ستغطي 3.5 مليون دولار من حجم التمويل، في فبراير الماضي، كما انخفضت أيضا نسبة التمويل في صفقة استثمار بلغت 6.75 مليون دولار.

ومن المرجح أن يكون لدى الداعمين أسئلة كثيرة حول الموضوع، كما أنهم يريدون استرجاع أموالهم، ولكن مع عدم وجود أي أحد في شركة Plastc، فمن المحتمل أن يكونوا قد خسروا كل أموالهم.