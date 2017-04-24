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طبيب الزمالك: قناعين واقيين لأسامة إبراهيم وأحمد توفيق
احمد توفيق لاعب الزمالك

طبيب الزمالك: قناعين واقيين لأسامة إبراهيم وأحمد توفيق

الإثنين، 24 ابريل 2017 02:54 م
أ ش أ

أكد الدكتور أيمن فريد رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استقدام قناعين واقيين جديدين لأسامة إبراهيم الظهير الأيمن للفريق وأحمد توفيق لاعب الوسط لاستخدامهما في التدريبات والمباريات المقبلة.
وذكر الموقع الرسمى للنادى اليوم الاثنين أن الزمالك استقدم القناعيين بعدما أجرى الثنائي عملية جراحية عقب إصابتهما بكسر بالأنف خلال مباريات الدوري الممتاز.

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